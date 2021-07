Il Padova calcio a 5 femminile annuncia il tesseramento dell'argentina Sofía Florentín. IL COMUNICATO Altro colpo biancoscudato sul mercato estivo. Il Calcio Padova Femminile pesca in Argentina per inserire altre giocatrici di spessore all’interno della rosa. La giocatrice della nazionale argentina di futsal, Sofía Florentín, per la prossima stagione, sarà ufficialmente una giocatrice biancoscudata. Per conoscere meglio Sofìa, vi proponiamo di seguito il suo curriculum calcistico: 2013-2014 San Lorenzo 2014-2017 River Plate 2017 All Boys 2017-2020 Kimberley 2020-2021 Racing Club 2021 Viaxes Amarelle FSF Con il Kimberley, Sofia ottiene i maggiori successi della sua carriera sportiva e vince due titoli di Supe Source