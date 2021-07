Milano calcio a 5 annuncia l'accordo con il pivot, classe 1993, Gianluca Pozzi. IL COMUNICATO Il Milano calcio a cinque annuncia l’acquisto di Gianluca Pozzi, aitante pivot (190 centimetri di altezza!) di 28 anni. Reduce da una super-stagione al Leon Monza Brianza, con i suoi 33 gol ha guidato la squadra alla conquista dei playoff. Arrivato dal Lecco ha anche militato per tre anni ai Saints Pagnano. “Sono molto felice e orgoglioso di poter far parte di questa società – dice Gianluca – che ha alle spalle tanti anni di esperienza ed è ormai un punto di riferimento nel territorio. Non vedo l’ora di iniziare. Sarà un campionato molto competitivo, equilibrato e stimolante. Il mercato è ancora lungo ma ci sono già tante… Source