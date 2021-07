Nel corso della riunione odierna il Consiglio federale ha definito gli organici delle società che parteciperanno alla prossima edizione della Serie A e della Serie B Femminile. Per quanto riguarda la Serie A, le 12 società aventi diritto sono state regolarmente ammesse al campionato che inizierà sabato 28 agosto. Lo stesso discorso vale anche per la Serie B: il Consiglio federale, preso atto dei pareri favorevoli della Covisof in merito ai ricorsi pervenuti da A.S.D. Palermo e Sassari Torres, ha approvato all’unanimità l’ammissione dei due club, definendo così l’elenco delle 14 società che prenderanno parte al campionato cadetto. Le 12 squadre iscritte al campionato di Serie A 2021/22: AS Roma Empoli Ladies Source