Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv al termine dell’amichevole contro il Crotone. Le sue dichiarazioni.

MATCH – «Sono soddisfatto, la squadra ha fatto un’ottima partita dopo tre settimane di allenamenti in cui abbiamo lavorato nel migliore dei modi. Dispiace per i problemi fisici che hanno accusato ieri Gagliardini e D’Ambrosio, ma sono felice per quanto fatto finora».

CALHANOGLU MEZZALA- «L’abbiamo preso per questo, ha lavorato molto bene e oggi è stato bravissimo, così come tutti i suoi compagni. Abbiamo preso subito le misure ai nostri avversari e siamo riusciti a sviluppare un ottimo gioco».

SATRIANO – «È un ragazzo interessante, che ci dà dentro ogni giorno. Si sta meritando allenamento dopo allenamento il minutaggio che ha sul campo».

NAZIONALI – «Abbiamo appena ritrovato Perisic e Vecino, lunedì arriveranno anche Barella, Bastoni e Lautaro. Finalmente saremo al completo e potremo lavorare tutti insieme. Sarà bello».

L’articolo Calhanoglu come Luis Alberto, Inzaghi: «Preso per fare la mezzala» proviene da Lazio News 24.