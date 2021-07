Il responsabile marketing della Lazio, Marco Canigiani, ha parlato della questione abbonamenti e della possibilità sponsor sulla maglia

Il responsabile del marketing della Lazio, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia. Tra i temi trattati le maglie e la possibilità di applicare gli sponsor, e la questione abbonamenti.

Le sue parole: «A me piacciono tutte e tre le maglie, ma credo che almeno una piaccia a tutti i tifosi. Io sono tradizionalista, mi farei regalare quella celeste. Maglia Europa League? Non ci sarà una quarta divisa, a seconda delle esigenze useremo le tre a disposizione. Abbonamenti? Con le attuali indicazioni del 50% della capienza c’è da rispettare il metro di distanza, per questo siamo orientati a non mettere in vendita abbonamenti. Se la capienza dovesse essere nuovamente ridotta, dovremmo scegliere quali abbonati far accedere all’Olimpico. Una soluzione sarebbe la prelazione per i vecchi abbonati, ma non sulla scelta del posto, bensì sulle tempistiche d’acquisto»

