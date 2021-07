“No al green pass”. Domenica I° agosto dalle ore 18:00 alle ore 20:00 è confermata la manifestazione in piazza dei Martiri a Belluno.

La protesta contro l’obbligo del certificato verde si fonda sulla richiesta di nuove regole e criteri per l’accesso ad alcune attività, come piscine, ristoranti, spettacoli e palestre.

Il tam tam corre sui social già da diversi giorni. Su facebook vi sono vari gruppi attivi tra cui NO GREEN-PASS! ADESSO BASTA! che ha quasi 60mila membri, oppure Vacanze senza green pass #nogreenpass, che raccogliere tutte quelle attività commerciali e turistiche che non chiederanno ai propri clienti l’esibizione di alcun green pass per usufruire dei loro servizi.

A Belluno la manifestazione è promossa anche dal gruppo Facebook No Paura Day Belluno, che al momento è seguito da 490 persone, e che nei mesi scorsi aveva organizzato sempre in piazza Martiri altre manifestazioni critiche nei confronti della gestione della pandemia.

