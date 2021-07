163 casi positivi su 12.494 tamponi effettuati e un decesso registrato nella provincia di Foggia. Questo il bollettino Covid di quest’oggi in Puglia sui nuovi contagi così distribuiti: 52 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 16 nella provincia BAT, 10 in provincia di Foggia, 42 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

