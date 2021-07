Ci sarebbero quattro squadre interessate all’attaccante del Cagliari Giovanni Simeone: le ultime sul cholito

Quattro squadre da tutta Europa si stanno interessando dell’attaccante del Cagliari Giovanni Simeone: la richiesta dei rossoblù oscilla tra i 10-15 milioni di euro.

Come riporta il quotidiano spagnolo AS in pole position ci sarebbe il Marsiglia, che prima di affondare il colpo deve mettere a segno qualche cessione. Alla finestra rimangono anche Villareal, Celta Vigo e Zenit.

