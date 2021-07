il 31 luglio, alle 20,45 nella Sala Polivalente di Arvier.

Un libro sulle “Alte Vie dimenticate” della Valle d’Aosta è lo spunto per avviare un dialogo tra un giovane ricercatore valdostano, François Burgay, dottore di ricerca in Scienza e gestione dei cambiamenti climatici e un alpinista di grande esperienza, Marco Camandona, sui mutamenti che stanno trasformando le nostre montagne.

François Burgay, autore del libro edito nel 2014 sull’Alta Via selvaggia e l’Alta Via dei ghiacciai, ha partecipato a diverse campagne di ricerca alle isole Svalbard, in Groenlandia, al Colle Gnifetti per la missione Ice Memory e testimonia con l’analisi la rapida fusione e l’inquinamento dei ghiacciai; Marco Camandona ne è diretto e preoccupato osservatore nelle sue ascensioni sulle Alpi e nelle spedizioni in Himalaya e sui monti dell’Africa. Modera l’incontro il giornalista de La Stampa, Enrico Martinet.

Vista la ridotta capienza della sala, in ottemperanza alle norme COVID-19, è consigliata la prenotazione, telefonando alla biblioteca di Arvier al numero 0165.99279 nei giorni giovedì e venerdì dalle 15 alle 19.

