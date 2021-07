Calciomercato Fiorentina: Italiano punta Mattia Zaccagni, ma il Verona al momento spara alto

Vincenzo Italiano chiede rinforzi alla Fiorentina e in lista, come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe messo anche Mattia Zaccagni dell’Hellas Verona, considerato perfetto per il gioco dinamico che vuole proporre a Firenze. Senza il rinnovo di contratto, gli scaligeri dovranno per forza cedere il calciatore e le trattative con i viola sarebbero cominciate.

15 milioni la cifra da cui vorrebbe partire il Verona, ma la Fiorentina cercherà di trattare. Occhio però che su Zaccagni ci sarebbe anche l’Atalanta, alla ricerca di esterni per il gioco di Gasperini.