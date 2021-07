Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato, in sede di Assestamento al Bilancio 2021-2023, un ordine del giorno con il quale si impegna la Giunta a sostenere, con le adeguate risorse finanziarie, i progetti di ricerca Covid correlati sviluppati dall’Istituto Mario Negri diretto da Giuseppe Remuzzi.

A motivare la scelta dell’Aula ci ha pensato il proponente dell’iniziativa e capogruppo della Lega, il bergamasco Roberto Anelli: “L’Istituto Mario Negri, sin dall’inizio della pandemia, si è impegnato in prima linea su diversi fronti: dalle unità di crisi dei Pronto Soccorso fino allo studio dei geni coinvolti in questa malattia. Nei Laboratori dell’Istituto sono in corso svariate ricerche specifiche nell’ambito del Covid-19, tra cui anche importanti studi sui marcatori dell’infiammazione”.

“Il mutato contesto socio-assistenziale imposto dalla pandemia da Covid19 – ha proseguito Anelli – ha dimostrato come sia necessario potenziare le nostre strutture ospedaliere e di ricerca, andando incontro ai fabbisogni del personale medico e infermieristico; la carenza di operatori disponibili abilitati è un problema diffuso a livello nazionale e va affrontato quanto prima.

Tutto il comparto sanitario, sia a livello regionale che nazionale, viene da quasi diciotto mesi di sforzi sovrumani: investire sulla ricerca, investire sugli studi che ci permettono di conoscere e combattere il Covid19 è un nostro preciso dovere. Per questo motivo ho presentato quest’ordine del giorno al bilancio e sono molto soddisfatto che l’Aula consiliare abbia deliberato di stanziare questi finanziamenti. L’Istituto Mario Negri è un’eccellenza del nostro territorio che si sta impegnando fattivamente nella lotta al Covid sin dai primi momenti e sovvenzionare il loro operato è un segnale importante, che costituisce un atto concreto di riconoscimento del valore fondamentale per la comunità di questo istituto”.