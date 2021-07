I numeri sono quelli analizzati dall’Irpet, l’istituto di programmazione economica della Regione, che ha pubblicato la sua ultima nota congiunturale. Da aprile 2020 a maggio 2021 sono state autorizzate, solo per l’emergenza sanitaria, 356 milioni di ore di cassa integrazione: più di quelle passate in cinque anni per la crisi del 2009