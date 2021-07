Marciapiedi danneggiati, e le scale, costruite peraltro non molti anni fa, che stanno diventando un simbolo di fatiscenza e incuria. Le condizioni di alcuni punti del lungomare di Catanzaro, di cui ci eravamo occupati nei giorni scorsi, in seguito a anche a una segnalazione dell’associazione A voce alta non sono però un problema solo di decoro della città ma anche vera e proprio potenziale pericolo per l’incolumità fisica di passanti e residenti.

Si stanno moltiplicando infatti le segnalazioni di persone che sono rimaste infortunate dopo cadute cagionate presumibilmente anche dalle condizioni del lungomare e in particolare delle scalinate.

Si tratta spesso fortunatamente di piccoli incidenti con conseguenze minime, qualche escoriazione e un po’ di spavento. Alcuni giorni fa invece il caso più grave di una donna di 70 anni che dopo aver perso l’equilibrio, secondo quanto riferito dai suoi congiunti anche a causa dei gradini gruviera, è dovuta ricorrere alle cure del Pronto soccorso per le diverse ferite riportate soprattutto al volto per cui è stata necessaria applicazione di diversi punti di sutura. In alto e in pagina le foto scattate recentemente sono ulteriore testimonianza che si dovrebbe intervenore. E da più parti diventa sempre più incessante la richiesta che si intervenga al più presto prima che siano provocati danni, ripetiamo non solo all’immagine ma anche a persone, sempre più gravi o addirittura irreparabili.