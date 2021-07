Uno tra Martine Andreapotrebbe vestire la maglia delnella prossima stagione. A riportarlo è Tuttosport, che spiega come i due giocatori rappresentino per la società sarda i profili migliori per completare il reparto d’attacco.

Prima di poter dare l’assalto a uno dei due gioiellini di proprietà dell’Inter, il direttore sportivo Capozucca dovrà liberare spazio nel reparto offensivo. A lasciare la Sardegna potrebbero essere Simeone e Cerri.