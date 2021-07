Calciomercato Lazio, i biancocelesti alla ricerca di un difensore centrale. L’obiettivo può essere German Pezzella, cercato dal Cagliari

Da Denis Vavro dipende il futuro del reparto arretrato: rientrato dal prestito in Spagna, lo slovacco è stato aggregato al ritiro di Auronzo, ma il suo percorso in biancoceleste rimane in bilico. Come riporta La Nazione, in caso di partenza dell’ex Copenaghen, la Lazio si fionderebbe su un altro difensore centrale da regalare a Maurizio Sarri.

Uno dei nomi accostati ai biancocelesti è German Pezzella, capitano della Fiorentina. Sull’argentino ci sarebbe anche l’interesse del Cagliari, ma il calciatore viola potrebbe voler aspettare un’offerta da una squadra più blasonata.

