Calciomercato Lazio, Tare fa concorrenza al Napoli e monitora da vicino Grimaldo: per strapparlo al Benfica servono venti milioni

Spunta un nuovo per la fascia sinistra della Lazio di Sarri, in particolare per quanto riguarda il ruolo di terzino. Come riporta infatti il celebre quotidiano spagnolo AS, Tare sarebbe piombato prepotentemente su Grimaldo allacciando i primi contatti col Benfica, club proprietario del cartellino.

Sul calciatore ci sono anche Barcellona e Atletico Madrid in Spagna e il Napoli in Italia: si parte da una valutazione di almeno venti milioni di euro.

