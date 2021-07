Gianmichele Passarini, presidente di CIA Veneto, affronta così il tema caporalato, emerso anche in settori diversi dal primario.

«L’agricoltura – spiega è un settore a bassissima redditività: la tentazione di ricorrere a manodopera clandestina, sottopagata, non formata, è un rischio presente, che porta inevitabilmente all’illegalità. Noi teniamo alta la guardia, vigiliamo perché ciò non accada.

Le nostre aziende sono pienamente consapevoli dei rischi, soprattutto grazie al continuo lavoro di informazione, formazione e consulenza che la nostra associazione fa nei confronti delle imprese. Dai dati delle autorità preposte, sappiamo che il fenomeno rischia di crescere, soprattutto in questa fase di ripartenza post-pandemia. Il tema fondamentale è trovare gli strumenti adeguati per reperire manodopera da poter far lavorare nelle nostre aziende agricole. Noi ci adoperiamo per risolvere le questioni burocratiche, diamo assistenza alle imprese e agli agricoltori, collaboriamo con le istituzioni: Cia Veneto è partner del progetto N.A.V.I.G.A.Re. della Regione Veneto e del progetto FARm con l’Università di Verona. Con Veneto Lavoro lavoriamo sull’incrocio di domanda e offerta. In sostanza, cerchiamo di fare capire che l’unica scelta da compiere è quella della legalità, con personale formato e paghe dignitose».