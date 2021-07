Il Como vuole rinforzare il proprio reparto offensivo con Cerri ma l’attaccante prende tempo. La sua volontà è restare in Serie A

Il Como, dopo l’arrivo di Zito Luvumbo e di Gondo, cerca ancora rinforzi per il suo reparto offensivo. La società lombarda continua a corteggiare l’attaccante rossoblù Alberto Cerri che, però, come riferisce La Gazzetta dello Sport, non è convinto di voler indossare la maglia blu reale. La sua volontà, infatti, è quella di continuare a giocare in Serie A.

L’articolo Cerri-Como, trattativa in stand by. L’attaccante vuole una squadra di Serie A proviene da Cagliari News 24.