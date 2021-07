Conferenza stampa Dalbert e Strootman: la presentazione al Cagliari dei due nuovi acquisti per la stagione 2021 22

Il Cagliari presenta Dalbert e Strootman in conferenza stampa: appuntamento fissato per giovedì alle 12.15. I due ultimi arrivati in casa rossoblù rispondono alle domande dei giornalisti collegati da remoto.

CagliariNews24.com trascrive in diretta le dichiarazioni dei due giocatori.

