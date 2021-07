Il festival di fotografia e arte ‘PhEST-See Beyond the Sea’, torna a Monopoli dal 6 agosto al 1° novembre. Tema centrale di questa sesta edizione, proposta dal direttore artistico Giovanni Troilo e dalla curatrice fotografica Arianna Rinaldo, è “Il corpo letto in diverse declinazioni”, attraverso una trentina di mostre di artisti internazionali.

Il pubblico – informano gli organizzatori – potrà ammirare le opere passeggiando per il centro storico o tuffandosi nel mare di Monopoli, senza privarsi della magia di alcune location indoor che saranno rivelate nel corso della conferenza stampa di presentazione, il 2 agosto alle 11.30, nella Fiera del Levante a Bari.

Tra i primi nomi annunciati c’è Mustafa Sabbagh, artista italo palestinese, autore del progetto in residenza artistica, che ha dedicato buona parte della sua carriera all’esplorazione del corpo nella sua più grande manifestazione materica.

