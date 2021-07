Un vasto incendio, nel pomeriggio di giovedì 29 luglio, si è sviluppato nella zona collinare sulla S.S. 177 che collega lo Scalo al centro storico di Rossano. Le fiamme sono arrivati nei pressi del santuario delle clarisse ed abitazioni del popoloso quartiere di Santa Chiara. Tanta la paura negli abitanti del luogo. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti, prontamente, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano e gli operai del comune a bordo di alcuni autobotti. La strada statale è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, per motivi di sicurezza e per permettere l’intervento di spegnimento dell’incendio da parte dei Vigili del Fuoco. L’incendio, dopo alcune ore, è stato domato e non si registrano, per fortuna, danni né a cose né a persone.

Antonio Le Fosse