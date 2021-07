Clusone. Nella mattinata di giovedì 29 luglio un turista milanese di 81 anni ha perso la vita a Clusone dove era in vacanza con la moglie.

Originario di Cernusco sul Naviglio, l’anziano si è sentito male intorno alle 10 mentre stava uscendo per fare alcuni acquisti in via Brescia.

Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto sono arrivate un’automedica e l’ambulanza del Corpo Volontari Presolana, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Per gli accertamenti del caso sono al lavoro i Carabinieri del comando di Clusone.