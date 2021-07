Con Classical italian songs and latin-jazz il trio aprirà la rassegna “Voci dal Castello”, venerdì 30 luglio, alle ore 21.00, all’interno del Castello Monforte

Il programma del concerto, attraverso accostamenti singolari, presenta un’interpretazione elegante e trascinante del “choro brasileiro” e della tradizione napoletana e allo stesso tempo eclettica e pulsante con l’esecuzione di “standard latin-jazz e classical music”.

Insieme a Maurizio Di Fulvio ad interpretare brani e musiche di Sting, D’esposito, Vianna, Tosti, Wonder, Di Fulvio, Nogueira, Corea, Jobim, Velazquez, Bonnet, ci saranno Alessia Martegiani, voce, e Ivano Sabatini, contrabbasso.

“Voci dal Castello”, rientra nel cartellone di “Musica in città”, organizzato dall’Associazione Amici della Musicia W. De Angelis e dal Comune di Campobasso. Questo concerto è inserito anche nel cartellone degli eventi di “Luglio in Città”, stilato dall’assessorato alla Cultura per questo mese.

I concerti di Voci dal Castello sono gratuiti, previa prenotazione presso la sede dell’Associazione Amici della Musica W. De Angelis in Viale Elena a Campobasso nei pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

I concerti possono essere prenotati solo per la settimana in corso e non per date successive alla settimana stessa. Sarà consentita una capienza di massimo n.120 posti all’interno dello spazio concesso. All’esterno può accedere chiunque.

All’ingresso bisognerà consegnare la relativa prenotazione e si otterrà il biglietto gratuito alla serata. All’inizio del concerto i posti ancora liberi saranno assegnati al pubblico che vorrà accedervi.

MAURIZIO DI FULVIO

ha ricevuto elogi da importanti testate giornalistiche e la critica specializzata lo considera tra i chitarristi più interessanti della scena internazionale, definendolo: …”versatile ed eclettico, dal temperamento caldo e spontaneo, abile improvvisatore e raffinato arrangiatore”, …“capace di leggere e restituire con la medesima forza ed intensità linguaggi assolutamente diversi”, …“la sua esecuzione, a volte grintosa ed energica, altre volte raffinata ed ornata, sempre in bilico tra rispetto della tradizione e innovazione”, …“è sorretta da un’innata eleganza strumentale”, …“un’autentica saudade swing e fragranze mediterranee aleggiano nei brani incisi negli album: Sweety notes (2000), Mediterranean flavours (2003), A flight of fugues (2004), On the way to wonderland (2007), Carinhoso (2010)”, ’a vucchella (2018)”. …“nell’itinerario artistico confluiscono il jazz nero, il jazz latino, il rock, le tinte del classico e la sensibilit di un’interprete che coniuga in s una tecnica solida e una raggiante vena compositiva”, …“Di Fulvio assembla con il suo strumento un incredibile mosaico di note, spadroneggia sulle corde, si confronta egregiamente con maestri di calibro mondiale, arrangiando liberamente brani celebri di Gillespie e Jobim, Santana e Metheny, Porter e Pastorius e ancora Bach e Duarte, e rivela soprattutto le sue ottime doti di bravo compositore”.

ALESSIA MARTEGIANI

è una delle voci italiane più richieste ed apprezzate a livello internazionale. Si avvicina giovanissima alla musica con lo studio del pianoforte e del canto. Approfondisce a lungo la musica contemporanea e in particolare i ritmi e le sonorità latino-americane e afro-americane, effettuando tournèe in Brasile, dove collabora con importanti musicisti e si produce in esperienze live e in studio. Ha studiato improvvisazione jazz con J. Clayton, J. Taylor, A. Jackson e si è laureata all’Università DAMS di Bologna.

IVANO SABATINI

è contrabbassista esperto e dalla solida preparazione, che passa da accompagnatore a voce solista, creando atmosfere ricche di bellezza melodica e pregevole musicalità.

MODALITÀ DI ACCESSO PER I CONCERTI IN VILLA:

• I concerti sono gratuiti al pubblico.

• Sarà consentita una capienza di massimo n.200 posti all’interno dello spazio concesso. All’esterno può accedere chiunque.

• Sarà segnalato il varco di accesso all’area del concerto nonché il varco di uscita.

• All’interno dell’area si prega di seguire la procedura previste dal protocollo sanitario:

1. Igienizzare le mani con detergenti (a disposizione)

2. Indossare la mascherina o qualsiasi altro dispositivo a protezione di naso e bocca

3. Raggiungere il posto assegnato

4. Mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro tra non conviventi

5. Attenersi alle istruzioni del personale

