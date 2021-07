Mercato professionisti in pillole, 28 luglio SERIE A Orsolini – Lazio 50% – Sarri vuole un altro esterno e ci sono stati contatti col Bologna nelle ultime ore. Affare non semplice, ci si dovrà riaggiornare SERIE B Musiolik – Crotone 80% – Dopo l'esperienza al Pordenone, per l'attaccante polacco si prefigura un'altra esperienza in Italia. Affare a titolo definitivo SERIE C Formiconi – Latina 60% – L'imminente ripescaggio apre le danze e l'esterno è sul taccuino. Source