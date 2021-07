Rugani Lazio, il difensore italiano è ancora in bilico tra addio e permanenza alla Juve: Sarri lo apprezza moltissimo

Daniele Rugani è tornato alla Juve dopo il prestito al Cagliari ma non ha nessuna certezza di rimanere a disposizione di Allegri nella prossima stagione. La sua posizione è legata a quella di Demiral: se il turco uscisse Rugani rimarrebbe quasi certamente, in caso contrario occhio al ritorno di fiamma della Lazio.

Secondo calciomercato.com infatti il difensore è apprezzatissimo da Sarri che avrebbe fatto il suo nome a Tare. Oltre alla situazione già delineata ci sono però due ostacoli considerevoli. La Lazio lo vorrebbe in prestito mentre la Juve preferirebbe la cessione a titolo definitivo e in secondo luogo l’alto ingaggio percepito da Rugani (3 milioni netti all’anno fino al 2024) rendono l’affare complicato. Tuttavia se la situazione non dovesse sbloccarsi, dopo ferragosto i bianconeri potrebbero aprire ad una formula diversa. Sarri e la Lazio sono pronti a tornare alla carica.

