Resta concreta l’ipotesi dell’obbligo di vaccinazione per i professori, ma la decisione sarà presa la prossima settimana, anche valutando l’andamento dei contagi.

Le Regioni in cui è alta la percentuale di docenti non vaccinati, sono: Sicilia, Sardegna, Calabria e Liguria.

Intanto, tra le ipotesi solide, spunta la mascherina in classe dove non è possibile garantire il distanziamento.

“Sono valutazioni che stiamo facendo in queste ore – dichiara il Ministro della Salute Roberto Speranza -. La riapertura della scuola in sicurezza e senza dad è un obiettivo di tutto il governo. Molto dipenderà se sarà raggiunto, senza l’obbligo, il traguardo del 90 per cento del personale vaccinato”.

L’85% dei professori è immunizzato, ma ci sono delle zone dove si è al di sotto del 70%; inoltre, il Cts preme perchè anche gli studenti over 12 ricevano la doppia iniezione considerato che anche per questi ultimi può svilupparsi una sintomatologia grave a seguito del contagio con il virus.

