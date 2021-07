E' terminata 3-2 per il Verona la quarta amichevole stagionale contro il Modena. La squadra di Di Francesco è riuscita a prevalere nel caldo pomeriggio dello Sporting 'Center' Paradiso di Peschiera. In gol per l'Hellas sono andati Lazovic nel primo tempo e Cancellieri nella ripresa, entrambi autori di bellissimi gol, intervallati dall'autorete modenese di Silvestri. Per il Modena hanno segnato invece Minesso e Scarsella. Buona la prova della squadra di Tesser che ha tenuto testa alla compagine scaligera. Per i veronesi c'è ancora molto su cui lavorare in vista della nuova stagione. Source