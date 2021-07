Bergamo. Dopo le polemiche di sabato scorso, torna in piazza il movimento “No vax” che protesta contro l’introduzione del Green pass. L’appuntamento, a Bergamo come in altre città italiane, è per sabato 31 luglio alle 17.30. Il ritrovo dovrebbe essere in piazza Dante oppure in piazza Vittorio Veneto, in base al numero dei partecipanti.

A differenza del corteo di una settimana fa, per il quale nessuno aveva chiesto il permesso in questura, cogliendo un po’ tutti di sorpresa, stavolta gli organizzatori hanno contattato gli uffici di via Noli e hanno ricevuto il nullaosta dal questore Maurizio Auriemma.

Sabato però non ci sarà una sfilata per le vie delle città (tra l’altro ancora vietata secondo il Dpcm di marzo 2020) come quella di sabato 24 luglio che era partita dalla stessa piazza Dante, per poi arrivare in piazza Matteotti, in via XX Settembre e concludersi in piazzale Marconi. Si tratterà invece di una manifestazione statica, con cori e bandiere, e con i “No Green pass” che non si muoveranno dal luogo di ritrovo, evitando per quanto possibile assembramenti.

Al loro fianco ci sarà comunque un nutrito spiegamento di forze dell’ordine per evitare tensioni e garantire l’ordine pubblico.

Nel frattempo prosegue il lavoro degli agenti della Digos, che stanno analizzando le immagini della mobilitazione – non autorizzata – di sabato scorso per individuare i partecipanti e magari gli organizzatori. Rischiano tutti sanzioni e denunce, da definire in base alla loro condotta.

Dopo i primi quattro identificati, tutti bergamaschi, tra i 25 e 55 anni, un paio dei quali hanno anche parlato al megafono, dalla questura fanno sapere che altri dei presenti sono stati rintracciati.