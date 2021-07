Carolina Morace ha raccontato come il segreto fondamentale per arrivare al successo sia quello di avere un gruppo coeso

Carolina Morace, ai microfoni della UEFA, ha illustrato la sua ricetta per ottenere grandi successi:

«Non ho mai vinto in un ambiente in cui non c’era armonia e si crea armonia parlando con tutti i giocatori – tratto sempre tutti allo stesso modo. Mi viene naturale. Sono tutti i miei giocatori e il mio compito è aiutare migliorano tutti. Per me è fondamentale avere tutto il gruppo con te. Non si vince con 11 giocatori, si vince con il supporto di tutta la squadra. In uno sport di squadra ciò che conta è la squadra».

