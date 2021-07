Ottavo giorno di lavoro in Sila per i giallorossi. Dopo la mattinata libera concessa dopo la sgambata di ieri – come si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale della società- le aquile sono tornate a lavoro nel pomeriggio.

Dopo i circuiti funzionali svolti sotto la guida del prof. Raione, la squadra ha lavorato con la palla con una partita a tema. A chiudere la sessione la consueta partitella dai ritmi alti a campo ridotto. Nel pomeriggio a Moccone è arrivato anche Bearzotti, da oggi ufficialmente giocatore del Catanzaro che domani si allenerà per la prima volta insieme ai suoi nuovi compagni.