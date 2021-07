Bergamo. “I dati produttivi provinciali del secondo trimestre e le aspettative nel breve termine mostrano una situazione sicuramente positiva, anche se, dal punto di vista occupazionale, il saldo tra cessati e assunti non è in particolare miglioramento, e nel comparto artigiano addirittura in leggero peggioramento”.

Lo dice Francesco Corna, segretario generale Cisl Bergamo, alla lettura del report di Camera di Commercio sullo stato della manifattura in provincia di Bergamo.

“Anche il dato dell’utilizzo della cassa integrazione è ancora alto – continua il leader di via Carnovali -, segno che non tutti i settori beneficiano in egual misura della ripresa. Occorre accompagnare e favorire il passaggio della forza lavoro verso i settori in forte espansione, mettendo in campo percorsi formativi e riqualificativi, strutturando i sevizi atti a gestire le politiche attive del lavoro sul territorio provinciale”.