Lo studio nasce 12 anni fa da esperienze acquisite nel mondo dell’atletica, passione da sempre di Stefano Punzo, osteopata e massofisioterapista che, negli anni, ha acquisito una grande esperienza nel mondo del running, al fianco di atleti élite in contesti nazionali e internazionali.

Il team dello studio si prende cura dello sportivo con interventi efficaci e risultati rapidi e duraturi. In studio, l’atleta infortunato viene preso in carico con visite specialistiche ortopediche, trattamenti con tecnologie avanzate e percorsi di riabilitazione personalizzati. Nelle prime fasi della riatletizzazione, il runner potrà invece contare sul lavoro di squadra di fisioterapista e allenatore, che in campo valuteranno i progressi e imposteranno un programma specifico per un ritorno graduale all’agonismo.

Lo studio non si ferma alla cura dello sportivo che vuole recuperare o migliorare le proprie prestazioni, ma si occupa anche di pazienti non sportivi che necessitano di percorsi di riabilitazione o di trattamenti per il benessere.

Il Metodo Punzo, inoltre, esce dallo studio per entrare nelle aziende dove, oltre ad offrire informazioni su come adottare stili di vita corretti, prevenire i disturbi muscolo-scheletrici e migliorare l’efficienza fisica complessiva, offre lezioni di sport di gruppo attraverso un’attività di coaching per migliorarne l’efficacia e l’energia.

Il nostro team di professionisti qualificati è formato da 3 fisioterapisti, 3 massofisioterapisti, 3 allenatori sia in palestra che in pista e 9 medici specializzati in diversi ambiti (ortopedia e traumatologia sportiva, neurochirurgia, psicologia sportiva, nutrizione, endocrinologia e cardiologia).

Lo studio dal 2019 si trova in passaggio dei Canonici Lateranensi al civico 22.

Per informazioni consigliamo di visitare il sito www.metodopunzo.it o contattare il numero 035 219238.

Nicolò Belloli