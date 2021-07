Gianluca Frabotta non vestirà la maglia del Cagliari, operazione sfumata: l’esterno bianconero si trasferisce al Verona

Come riferito da Gianluca di Marzio, Juve e Verona avrebbero ormai definito l’operazione Gianluca Frabotta. Il terzino lascia il club bianconero in prestito con diritto di riscatto. Sul giocatore c’era anche l’interesse del Cagliari che lo segue dallo scorso gennaio quando ancora in panchina c’era Di Francesco, ora il tecnico lo avrà all’Hellas.

Già nel pomeriggio di oggi, l’ex Bologna dovrebbe svolgere le visite mediche con i gialloblù, prima di apporre la firma sul contratto e diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Hellas.

