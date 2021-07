Per la prima serata in tv, venerdì 30 luglio su RaiUno alle 21.25 verrà riproposto “Top Dieci”, condotto da Carlo Conti.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Il Circolo degli Anelli”, a cura di Rai Sport Olimpiadi Tokyo 2020 Condotto da Alessandra De Stefano.

Su RaiTre alle 21.20 prenderà il via la nuova edizione de “La Grande Storia”. Il racconto dei fatti che hanno segnato la nostra storia collettiva, del Novecento e non solo; delle ombre che si celano dietro gli avvenimenti e le ricostruzioni ufficiali; dei protagonisti che hanno impresso la loro impronta sul cammino della storia; dei luoghi che conservano ancora il ricordo della storia passata. Dio salvi la regina è il titolo di questa puntata, commentata come sempre da Paolo Mieli. Elisabetta II, la regina più longeva della storia: dalla gioventù all’ascesa al trono, dagli scandali familiari alle scelte più difficili.

Su Rete4 alle 21.20 verrà riproposto “Il terzo indizio”, il programma condotto da Barbara De Rossi che ricostruisce con il linguaggio delle docufiction i principali casi di cronaca degli ultimi anni. La conduttrice – apprezzata interprete di teatro, cinema e fiction – ha il compito di introdurre e commentare i filmati che riproducono le vicende ed i processi di storie che hanno diviso l’opinione pubblica del Paese.

Alla base del racconto, massima attenzione agli atti giudiziari che, interpretati da attori professionisti, fungono da traccia delle docufiction. In ogni puntata, accurate ricostruzioni e interviste ai protagonisti permettono di ripercorrere e rivivere i contesti nei quali nascono quegli episodi di “nera” che hanno fortemente turbato la coscienza collettiva.

Su Canale5 alle 21.20 debutta “Ines dell’anima mia”, serie in prima visione assoluta tratta dall’omonimo bestseller tradotto in 30 lingue di Isabel Allende.

La fiction, con Elena Rivera (Le verità nascoste), Eduardo Noriega (La bella e la bestia), Enrique Arce (La casa di carta, Fisica o Chimica), Ismael Martínez (El internado, Parla con lei, Tutto su mia madre), Antonia Giesen (El Presidente) e Benjamín Vicuña (Vis a Vis) – racconta la storia di Inés Suárez, una giovane e audace donna dell’Estremadura, che nel 500 è andata alla conquista del Cile.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 “Predator”; su La7 alle 21.15 “Un povero ricco”; su Iris alle 21.30 “Shining”; e su Italia2 alle 21.10 “Wolfman”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Art Night – L’arte dei fumetti. Cercando Valentina”. Nata dalla penna di Guido Crepax nel 1965, Valentina è subito divenuta icona di un’epoca, grazie alla sua personalità libera e sensuale.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.20 il telefilm “Chicago P.D”; su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; su La5 alle 21.05 la replica di “Cornetto Battiti live” e su Mediaset Extra alle 21.10 “Buona la prima!”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset