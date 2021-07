PROSEGUE L’INTENSA ONDATA DI CALORE – Il deciso rinforzo dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo rinnova una lunga fase stabile e improntata al caldo intenso su Puglia, Basilicata e Molise. Tra la fine di luglio e inizio agosto le torride correnti in afflusso dal Nord Africa si assoceranno a cieli lattiginosi per le cospicue concentrazioni di polveri sahariane in sospensione e temperature canicolari, al di sopra dei 34-36°C anche lungo la fascia adriatica. Afa molto accentuata lungo le coste interessate dalle brezze e nei grandi centri urbani, specie tra la sera e la notte.

VENERDÌ: l’anticiclone subtropicale rinnova condizioni di tempo stabile, cieli sereni e caldo intenso sul Molise. Temperature massime ancora diffusamente comprese tra 38 e 41°C nelle aree interne pianeggianti, in moderata flessione lungo i litorali adriatici, a fronte tuttavia di elevati tassi di umidità. Venti deboli, mari tutti calmi o quasi calmi.

SABATO: prosegue incontrastato il dominio dell’anticiclone subtropicale e delle correnti sahariane al Sud Italia. Ancora una giornata stabile e con cieli a tratti lattiginosi sul Molise per le ingenti concentrazioni di polveri desertiche in sospensione. Temperature in nuovi rialzo: picchi over 35-38°C su Termoli.. Ventilazione a regime di brezza. Mari quasi calmi.

DOMENICA: tempo stabile e soleggiato in Molise salvo innocue velature in transito. Temperature senza particolari variazioni. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4800 metri. Mare poco mosso.