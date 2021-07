Chi raccoglie inciviltà semina cultura, chi semina cultura raccoglie civiltà. Con questo motto Gemels S.p.A. si impegna a raccogliere i rifiuti abbandonati – plastica e non solo – ovunque si troveranno i propri collaboratori durante le vacanze estive, al mare, in montagna o in città.

Aiuta a diffondere questa cultura tra le persone che conosci e tutela l’ambiente: un piccolo gesto può fare la differenza per il futuro! Fallo anche tu: scatta una foto e inviala all’indirizzo savetheworld@gemels.it specificando il tuo nome e il luogo dove è stata scattata.

Visita il sito di Gemels nella sezione dedicata alla sostenibilità e segui le sue prossime iniziative cliccando su: https://www.gemels.it/it/sostenibilita.php

Ogni anno tra gli 8 e i 12 milioni di tonnellate di immondizia finiscono negli oceani: è l’equivalente di un camion al minuto e, ad oggi, nel mondo esistono già 5 isole di plastica. Nel Mediterraneo non ce ne sono ma i numeri descrivono una vera emergenza: la plastica rappresenta il 95% dei rifiuti. Il nostro mare rappresenta l’1% delle acque ma contiene il 7% delle microplastiche marine a livello mondiale: gli oceanografi e gli ecologisti stimano che, in realtà, il 70% dei rifiuti in mare affondi e vada verso i fondali.

Ricordati, quest’estate divertiti responsabilmente in vacanza!