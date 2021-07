Mercato professionisti in pillole, 29 luglio SERIE A Joao Pedro – MLS 50% – Arriva l'offerta che fa tremare i tifosi del Cagliari. Un club a stelle e strisce fa sul serio per la stella rossoblù. Cosa risponderà il diretto interessato? SERIE B Folorunsho – Pordenone 75% – Sorpasso in extremis Neroverde per il centrocampista del Napoli, lo scorso anno alla Reggina. Trattativa vicina alla conclusione SERIE C Riccardi – Triestina 50% – Dialoghi avviati con la Roma per il gioiellino giallorosso. Se la sentirà di scendere in C? Source