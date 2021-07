CAMPOBASSO – La nostra penisola continua ad essere interessata dalla presenza di un promontorio di alta pressione di matrice africana che determina la risalita di masse d’aria molto calda (e sabbia in sospensione) verso le regioni centro-meridionali dove, anche oggi e nel fine settimana, le temperature risulteranno ben al di sopra delle medie stagionali.

Tra domenica e lunedì una veloce perturbazione atlantica attraverserà le regioni settentrionali e si estenderà, marginalmente, verso le regioni centrali, favorendo un deciso aumento dell’instabilità al nord e, occasionalmente, sulle regioni centrali dove, tuttavia, le temperature tenderanno ulteriormente ad aumentare a causa del rinforzo dei venti di Libeccio che, sul versante adriatico di Marche, Abruzzo e Molise, potrà favorire il Garbino e un conseguente temporaneo brusco aumento delle temperature.

Tra domenica e lunedì, inoltre, forti temporali potrebbero interessare anche la Toscana, l’Umbria e le Marche e non si escludono fenomeni in sconfinamento su alto Lazio e Abruzzo, ma si tratta di un’ipotesi ancora da valutare. Da lunedì le temperature torneranno finalmente in linea con le medie stagionali anche se, alla base dei dati attuali, i valori torneranno nuovamente ad aumentare a partire da mercoledì.

