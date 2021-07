Importante incontro nella giornata di giovedì 29 luglio sul futuro della tangenziale Paladina-Sedrina, opera strategica per la viabilità della provincia di Bergamo e in particolare in accesso e uscita dalla Val Brembana.

Un appuntamento in videoconferenza con il Viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Alessandro Morelli, a cui hanno partecipato anche le deputate del Partito Democratico Leyla Ciagà e Elena Carnevali.

Obiettivo del confronto, fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto del terzo lotto dell’opera.

“Sosteniamo le richieste avanzate dalla Provincia di Bergamo – dichiarano le deputate dem – in particolare la richiesta che sia Anas ad accollarsi i 3 milioni di euro per completare la progettazione dell’opera, evitando quindi che quindi tali costi non gravino sugli enti locali”.

Ciagà e Carnevali hanno sottolineato, inoltre, “la necessità di affrontare nel breve periodo il tema dell’imbuto che si creerà a seguito del completamento del secondo lotto dell’opera, predisponendo uno studio ad hoc per fluidificare il traffico e alleviare il problema dell’inquinamento a cui sono sottoposti i Comuni attraversati dall’infrastruttura”.