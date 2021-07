Alfredo Pedullà, giornalista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a una maxi offerta in arrivo per Joao Pedro

Alfredo Pedullà, giornalista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva in merito a una maxi offerta in arrivo dall’Atalanta per il capitano del Cagliari Joao Pedro.

«Joao Pedro è un tassello imprescindibile del Cagliari, ma le sirene di mercato vanno sempre ascoltate. E quelle della MLS sono pressanti: sono arrivate almeno un paio di proposte, quella più convincente è dell’Atlanta che vuole chiudere. Il Cagliari chiede 15 milioni per il cartellino, l’offerta è superiore ai 10 milioni e può aumentare. Joao Pedro ha un contratto con Giulini in scadenza nel 2023, gli è stato proposto un rinnovo per altri tre anni con una media da 1,5 milioni a stagione più bonus. L’Atlanta è pronta a offrire un pluriennale da 3,5 milioni a stagione più bonus, quindi la situazione va seguita. Ma c’è un particolare che fa la differenza: il mercato della MLS chiude la prossima settimana, quindi bisogna fare in fretta».

