SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto che lega l’attaccante Mirco Antenucci alla Società biancorossa, ora in scadenza a giugno 2023.

Un roulino di marcia da bomber di razza quello di Antenucci, vera punta di diamante dei ‘galletti’, capace di andare a segno in tutte le competizioni, campionato, playoff e Coppa Italia, per un totale di ben 38 marcature in 70 presenze.

