Irpiniatimes.it

Ancora riconoscimenti per il personale sanitario irpino. Con Decreto del Presidente della Repubblica e su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata conferita la prestigiosa onoreficenza di Cavaliere al Merito della Repubblica all’infermiera dottoressa Carmen D’Argenio di Avellino in servizio presso l’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Laureata in Scienze Infermieristiche e Sociologia del benessere ha conseguito nel 2012 il Master di secondo livello per le funzioni Coordinamento Infermieristico presso l’Università Tor Vergata di Roma. Nell’ambito della sua carriera professionale ha lavorato prima presso la Clinica Montevergine nel Reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia e dal 2003 presso l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati. La prestigiosa onoreficenzatestimonia, ancora una volta, l’impegno e la dedizione da parte degli operatori sanitari in generale che hanno profuso il loro impegno in questo particolare periodo di pandemia per la cura dei pazienti nei vari settori di appartenenza.

L’articolo Tra i neo Cavalieri della Repubblica l’infermiera avellinese Carmen D’Argenio proviene da irpiniatimes.