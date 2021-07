Articolo in aggiornamento

23 CONTAGI E TASSO DI POSITIVITà AL 5.3%. 14 CASI A VENAFRO

LA TERAPIA INTENSIVA DEL CARDARELLI NON è PIù COVID-FREE

La giovane donna ricoverata lo scorso 17 luglio in Malattie Infettive è stata oggi trasferita in Rianimazione. Dal 3 giugno non c’era più nessun paziente Covid nel reparto salvavita del Cardarelli.

I MONITORAGGI NAZIONALE E REGIONALE: L’EPIDEMIA CHE CAMBIA E LA VARIANTE DELTA INARRESTABILE

I DATI NAZIONALI DI OGGI 31 LUGLIO

Sono sempre sopra le 6mila unità (precisamente 6.513) le nuove diagnosi di coronavirus in Italia rilevate nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività oggi è del 2.5% (ieri 2.7%) e i decessi sono stati 16 (6 più di ieri quando erano 10). Il numero di pazienti in Terapia Intensiva negli ospedali italiani è cresciuto di 13 unità rispetto al giorno precedente. Anche i ricoveri ordinari segnano un +39.