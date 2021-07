Pubblichiamo integralmente il comunicato stampa a firma del Dr. Salvatore Bottone e dell’Avv. Giancarlo Rosato, con il quale preannunciano una svolta societaria.

“Quali soci e dirigenti della SSD Akragas 2018 srl, riteniamo doveroso informare circa i recentissimi accadimenti di rilevanza societaria che, sicuramente, avranno incidenza sulla conduzione della nuova stagione sportiva 2021/2022.

Come è noto agli sportivi e tifosi biancazzurri, nel settembre 2020, l’ASD Akragas 2018 (fondata anche su iniziativa del Dr. Salvatore Bottone) si è trasformata in società a responsabilità limitata ed il relativo capitale é stato sottoscritto per il 96% dalla dott.ssa Sonia Giordano, per il 2% dal Dr. Salvatore Bottone e per il 2% dall’ Avv.Giancarlo Rosato.

Al 30/06/2021 (data di chiusura della stagione sportiva), benché gli scriventi soci di minoranza avessero già contribuito finanziariamente in misura di gran lunga maggiore rispetto a quanto dovuto in ragione della loro partecipazione, la società ha rilevato debiti correnti pari ad € 90.000,00 circa per rimborsi ed emolumenti non corrisposti a calciatori, tecnici e dipendenti oltre al mancato pagamento di alcuni fornitori.

Ovviamente, proprio a motivo della sua partecipazione quasi totalitaria (96%) ed a cagione degli insufficienti apporti finanziari elargiti durante la stagione, la copertura della predetta debitoria compete esclusivamente alla Dottoressa Giordano la quale, per la verità, si è sempre detta disponibile a farvi fronte.

Proprio per consentire al socio di maggioranza Giordano di destinare le proprie risorse finanziarie al pagamento dei debiti pregressi, si è concordemente stabilito che solo i soci di minoranza si facessero carico di dare concreto avvio alla attività di programmazione della stagione sportiva 2021/2022 e così è stato.

Grazie anche al sostegno di altri amici ed appassionati, si è provveduto all’iscrizione al campionato regionale di Eccellenza, a contrattualizzare l’allenatore Pippo Romano ed il suo staff, a riconfermare alcuni calciatori e garantirsi le prestazioni di altri atleti, a definire l’organizzazione e la logistica per il ritiro precampionato.

Abbiamo sempre agito con responsabilità e passione nell’esclusivo interesse dall’Akragas e dei suoi tifosi.

Solo in queste ore, però,apprendiamo dell’intendimento della Dottoressa Giordano, socio di maggioranza al 96%, di voler proseguire autonomamente nella gestione della stagione sportiva 2021/2022 e di cedere la propria quota di partecipazione a soggetti terzi, non meglio conosciuti, che avrebbero manifestato interesse a rilevarla entro il giorno 2/08/2021.

A fronte di ciò ed ignari del progetto sportivo dei nuovi potenziali soci di maggioranza, nostro malgrado, ci troviamo costretti a formalizzare il totale ed immediato disimpegno da ogni attività connessa alla gestione dell’attività sportiva della SSD Akragas 2018 srl, rimettendo nelle mani della d.ssa Giordano ogni ulteriore determinazione e responsabilità del prosieguo.

Nel dovuto rispetto delle persone e dei fornitori che hanno intrattenuto rapporti con la società auspichiamo l’immediato adempimento a carico di chi spetta della debitoria pregressa afferente la stagione 2020/2021 e le migliori fortune sportive per i colori biancazzurri.

Dr. Salvatore Bottone

Avv. Giancarlo Rosato”

