Pronta risposta, ai soci di minoranza, della Presidente biancazzurra Sonia Giordano.

“La Presidente dell’Akragas Sonia Giordano, preso atto del comunicato stampa dei soci di minoranza, ufficialmente fuori dalla società, annuncia che il progetto di rilancio del calcio akragantino prosegue con l’ingresso in società di nuovi imprenditori.

La Presidente Sonia Giordano rassicura i tifosi che l’Akragas avrà un futuro roseo e con persone disposte ad investire ed aiutare economicamente il club.

In arrivo vi sono anche nuovi e importanti sponsor.

La prossima settimana sarà indetta una conferenza stampa dove la Presidente Sonia Giordano presenterà il nuovo assetto societario e nella quale sarà ristabilita la verità. Sonia Giordano afferma: “I tifosi dell’Akragas meritano sempre trasparenza e, sopratutto, verità che evidentemente non appartiene a tutti”.

L’articolo Akragas, Sonia Giordano: sarà un Akragas dal futuro roseo sembra essere il primo su AgrigentoSport.com.