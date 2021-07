Allenamento Lazio: Immobile, Acerbi e Correa partecipano a tutta la seduta; Felipe Anderson e Milinkovic no alla partitella

È tutto pronto per il ritiro in Germania del prossimo 2 Agosto. Dopo il primo ritiro i biancocelesti si sono ritrovati oggi a Formello per una due giorni di allenamento in vista della partenza per Marienfeld. Al rientro con i compagni anche Immobile, Acerbi e Correa che hanno partecipato a tutta la seduta, partitella finale compresa. Non hanno parteciapto invece a quest’ultima Milinkovic e Felipe Anderson ma, il motivo non sarebbe di natura fisica.

Si è partiti con leggero ritardo rispetto all’orario previsto causa una piccola seduta in palestra. Poi si è passati al lavoro sul campo , principalmente con esercizi muscolari e circolazione del pallone a massimo due tocchi. La seduta si è conclusa con una partitella tra arancioni e celesti vinta come in occasione del primo ritiro dagli arancioni: decisivo Muriqi.

