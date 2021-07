Anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, è voluto essere presente all’inaugurazione della nuova Ciclo Stazione che l’Amministrazione Comunale ha allestito a Piazzetta Palombo.

“Grazie alla conclusione delle azioni prodotte con il progetto del Comune di Campobasso, ‘Dynamob 2.0’, iniziato con la precedente amministrazione, possiamo inaugurare questa prima Ciclo Stazione, mettendo su strada 24 nuove e-bike a pedalata assistita da poter noleggiare per muoversi comodamente, ed in modo sostenibile, su tutto il territorio cittadino. – ha spiegato il sindaco Gravina – Inoltre, la Ciclo stazione offrirà anche il servizio di sharing dei monopattini che, grazie a una app scaricabile su ogni cellulare, potranno essere prelevati e successivamente depositati nelle apposite rastrelliere poste in diversi punti della città”.

Insieme al sindaco Gravina, erano presenti all’inaugurazione anche l’assessore alla Mobilità, Simone Cretella, il presidente del Consiglio Comunale, Antonio Guglielmi, il presidente della Commissione consiliare Mobilità, Valter Andreola, e la dottoressa Claudia Romaniello, del settore Programmazione del Comune di Campobasso che ha curato l’iter del progetto Dynamob 2.0, insieme al geometra Michele Marchesani.

“Il servizio che offriamo con questa prima Ciclo Stazione e la definizione anche di una serie di percorsi turistici che abbiamo già individuato e che permettono, in bici, di raggiungere, dal centro città, Bosco Faiete, rappresenta un deciso e concreto passo avanti sul tema della mobilità alternativa all’automobile, – ha dichiarato l’assessore Cretella – mirato soprattutto a seminare e diffondere nella nostra città la cultura di un modo di muoversi e vivere gli spazi urbani in maniera più sostenibile, più salutare e meno inquinante.”