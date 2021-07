Un’opera strategica, indispensabile sul piano della sicurezza: parliamo della rotonda sulla Statale 16 all’altezza del bivio che porta verso il lido di Campomarino e che inizia – come si può vedere dalle immagini – sempre più a prendere forma. I lavori sono in corso d’opera.

I lavori per la rotatoria, con l’allestimento del cantiere, erano iniziati più di un anno fa ma ora si sta accelerando per portare a termine l’intervento, lungamente atteso.

Come spesse volte affermato, si tratta infatti di un punto rischioso per la viabilità, che ha registrato in passato diversi incidenti stradali, alcuni gravissimi e mortali. La rotonda – che è collocata nello spazio antistante la stazione ferroviaria – renderà più fluida la circolazione stradale su un’arteria fondamentale per la viabilità molisana quale la Statale 16, la cui competenza è dell’Anas.

È un intervento di cui si parla da tempo e che ha subito in passato una serie di ritardi dovuti alla necessità di verificare aspetti tecnici legati alla proprietà di terreni ed espropri. I lavori sono iniziati nel marzo 2020.