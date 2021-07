Silvia Grua è una donna piemontese di 45 anni, che ha lottato a lungo con il cancro, ma è anche un ottima atleta nella corsa e soprattutto in bicicletta che ha deciso di realizzare un impresa. Il 4 settembre a partire dalla mezzanotte percorrerà 27 volte in bicicletta la salita della Broglina, tra Bollengo e … Leggi tutto L’articolo #EVERESTINGDISILVIA 8848 in salita per raccogliere fondi…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it