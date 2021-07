Immobile o Milinkovic: chi raccoglierà l’eredità di Lulic e indosserà la fascia di capitano? Ecco qual è la situazione

Al di là del calciomercato, in casa Lazio c’è un’altra importante decisione da prendere. Il riferimento è a chi raccoglierà l’eredità di Lulic e indosserà dunque la fascia da capitano. Considerando l’incandidabilità di Radu, che ha sempre preferito lasciare il titolo ai compagni, i nomi in lizza sarebbero due: Immobile e Milinkovic.

SITUAZIONE – Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, Ciro, che si rivedrà oggi in quel di Formello, dovrebbe essere l’erede naturale. Infatti è stato lui a indossare la fascia la scorsa stagione durante la lunga assenza del bosniaco. C’è però un aspetto da non sottovalutare, ossia quello della militanza. Questo favorirebbe il Sergente, arrivato alla settima stagione in biancoceleste. Insomma, la scelta potrebbe non essere semplici, perché gli equilibri sono sottilissimi e non va scontentato nessuno. A decidere comunque dovrebbe essere lo spogliatoio. E la riunione potrebbe anche in questi giorni in quel di Formello.

